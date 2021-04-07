Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

İstanbul'un Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir hukuk bürosuna giden, birbiriyle akraba iki taraf arasında çıkan kavgada ölü sayısı 4'e yüksledi.

Ağır yaralanan Ahmet Nuri Onat, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Ne olmuştu?

Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda dün yaşanan olayda, bir araya gelen 62 yaşındaki Ahmet Selim B. ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Selim B, yanında taşıdığı silahla Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu, Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat'a ateş etmişti.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan ve olayda kullandığı silahla Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Selim B, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelinin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.