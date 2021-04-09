FETÖ'den yargılanan Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Bekmezci ve avukatları katıldı.

Sanık Bekmezci, devletine ve milletine her zaman hizmet ettiğini ileri sürdü.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçun vasıf ve mahiyetinden bihaber olduğunu savunarak, "Verdiğiniz beraat ya da cezayı da anlamayacaktır, alzaymır hastalığı vardır. Fetullah Gülen hakkında 'İnsani yönden severim ama yaptıklarını bilmem' demiştir. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yurt dışına kaçma imkanı vardı ama kaçmamıştır" dedi.