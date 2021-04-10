Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Epözdemir: Katil zanlısının iddialarının tamamının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dava dosyasındaki adli tıp raporuna göre, Pınar Gültekin'in 16 Temmuz 2020 tarihinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı tarafından, bir varilin içerisinde yakıldığını, üzerine beton dökülerek katledildiğini belirtti.

Soruşturmanın başından itibaren, mağdur aile vekili olarak bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini ifade ettiklerini söyleyerek "Cinayetin işlenmesine ve suç delillerinin gizlenip yok edilmesine yardım eden başkaca faillerin olduğunu iddia etmekteyiz. Yargılama dosyasına sunduğumuz iddia ve delillerimiz uyarınca, bu cinayetin tek başına işlenmesi hayatın olağan akışı, mantık ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.

'Katil zanlısı Avcı'nın tüm iddiaları gerçek dışı çıktı'

Avukat Rezan Epözdemir, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, soruşturmanın başından itibaren haksız tahrik indiriminden faydalanmak için gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu belirterek, üç haksız tahrik savunmasının da gerçek dışı olduğunun net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi. Katil zanlısı Avcı'nın gerçek dışı iddialarla cinayeti meşrulaştırmaya ve haksız tahrik indirimi ile alacağı cezayı indirmeye çalıştığını belirten Avukat Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

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'Bütüncül mücadeleyi vermesi gerektiği açık'

Bugünkü haberlerde bahsi geçen cezaevinden gönderilen mektuptaki iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu savunan Epözdemir, "Türkiye'nin en temel kanayan yarası olan 'kadın cinayetleri'ne karşı; yargı, siyaset, sivil toplum örgütleri, yazılı ve görsel basının birlikte, bütüncül, yeknesak bir mücadele vermesi gerektiği açıktır. Burada en önemli görev, yazılı ve görsel basın ile kitle iletişim araçlarına düşmektedir. Kadın cinayetlerini meşrulaştıran, normalleştiren ve özendiren bir dilin kullanılmaması ve bu konuda özen ve hassasiyet gösterilmesi gerekir. Bir kadını, önce varile koyup sonra diri diri yakıp, üzerine beton dökülerek gerçekleştirilen bu vahşeti, hiç bir şey meşrulaştıramaz" diye konuştu.