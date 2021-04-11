Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs varyantlarına karşı üçüncü doz aşı gerekebilir

Gazete Duvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların varyantlar karşısında etkili olup olmadığı tartışılıyor. Uzmanlar, tek veya iki doz şeklinde uygulanan mevcut aşılara, mutasyonlar sebebiyle yeni bir doz eklenebileceği görüşünde.

Geçen hafta bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının yüzde 75’inde varyant tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca’nın açıklamasına göre, Türkiye’de ağırlıklı olarak İngiliz varyantı görülüyor. Bunu, Brezilya ve Güney Afrika varyantları takip ediyor.

Virolog Dr. Semih Tareen, açıklanan veriler sınırlı olduğu için net bir yorum yapılamayacağını ancak bazı ülkelerde aşıya rağmenkişilere ek bir doz uygulanabileceğini söyledi:

"Bunun gerekli olup olmadığını tam olarak bilemiyoruz. Bize bunu gösteren bilimsel bir veri ya da epidemiyolojik bir çalışma henüz yok. Ama benim tahminim şu; Bazı varyantların yaygın olduğu ülkelerde -özellikle Güney Afrika’dan gelen B1-351 varyantının- üçüncü bir doz veya o varyantla güncellenmiş ek bir doz gerekebilir.”

Şu anki verilere göre takviye doz aşının yalnızca sınırlı sayıda kişiye yapılmasının yeterli olabileceğini ifade eden Tareen, "Kovid-19 pandemisinden kurtulmamız için herkesin normal dozajda aşılanması yeterli olabilir. İlla herkesin üçüncü doz almasına gerek olmayabilir. Bunu zamanla anlayacağız" dedi.