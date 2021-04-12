Bakan Soylu'dan Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.

NASA tarafından düzenlenen çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve 'Hareketli Yıldızlar' başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.

earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu destek çağrısı yaptı.

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölümüz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı."

Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölümüz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı.



Van Gölü'ne bir oy da siz destek olmak için #VanGölünüOyla ⬇️https://t.co/JYEUYRRpdQ pic.twitter.com/0clavCNUlW — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 11, 2021

​Emine Erdoğan ise şu paylaşımda bulundu:

"Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla."

Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla

Oy vermek için: https://t.co/PcAWKdaFPO pic.twitter.com/vNJBaf9ddB — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 11, 2021

​Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafına destek için "NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1'inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOyla" paylaşımını yaptı.

NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1'inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOyla



Oy vermek için 👇https://t.co/LOkKmO9lID pic.twitter.com/bisw7ifkhz — Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2021

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