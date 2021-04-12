104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada Ergun Mengi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade işlemleri sona ermişti. Amiral Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi ile Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bildirildi.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada savcılık, serbest bıraktığı 13 şüpheli için sulh ceza hakimliğinden adli kontrol talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk ettiği diğer şüphelilerden, Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Mustafa Özbey, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Bülent Olcay, Ramazan Cem Gürdeniz ve Kadir Sağdıç hakkında ev hapsi kararı talep ederken; Ali Sadi Ünsal, Atilla Kıyat, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında il dışına çıkmama kararı talep etti.

Adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilen tüm şüphelilere yurt dışına çıkma yasağı da talep edildi.