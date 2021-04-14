Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Wilders'in 'Ramazan' paylaşımına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki Ramazan ayı paylaşımına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemleri asla kabul edilemez" dedi.

Erbaş, paylaşımının devamında "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak akl-ı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak akl-ı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve Ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 13, 2021

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