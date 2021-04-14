Torbalı Belediye Başkanı Uygur, hastaneye kaldırıldı

Torbalı Belediye Başkanı Uygur, gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Yangında dumandan etkilenmişti

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmıştı.

İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.