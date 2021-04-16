Kız kardeşine çarpan taksici: Kardeşimizi koruduk, suç yerine geçiyorsa bilemeyiz artık

Yol ortasında aracıyla kız kardeşine çarpan Mersin'de yaşayan ticari taksi sürücüsü Emirhan D. sosyal medya paylaşımlarının ve ihbarın üzerine gözaltına alınmıştı. Kardeş ağabeyinden şikayetçi olmazken, gözaltına alınan Emircan D. hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Emircan D., adliyeye sevk edildi.

‘Aracı üzerine sürmedim, önüne kırmak istedim o da adım atarken çarptı’

Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışta gazetecilerin 'Neden yaptın' sorularına Emircan D., "Sadece kardeşimizi koruduk, bu da suç yerine geçiyorsa bilemeyiz artık" dedi. Emircan D., 'Kardeşinle barıştın mı' sorusunu ise, "Kardeşimle bir sorunum yok benim. Aracı üzerine sürmedim. Önüne kırmak istedim o da adım atarken çarptı" diye yanıtladı.