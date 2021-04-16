Rusya’nın uçuş kısıtlamasından sonra Ukrayna Devlet Başkanı: Türkiye’ye turist akışını artırmalıyız

Zelenskiy geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la karşılıklı turizm için olumlu koşulların yaratılmasını konuştuklarını söyledi.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi ile bir toplantının ardından yaptığı açıklamada Zelenskiy, “Kendisi ile (Erdoğan) Ukraynalı ve Türk turistler için özel koşullar hakkında konuşuyoruz. Ukrayna ve Türkiye vatandaşlarının turizm seviyesinin nasıl artırılabileceğini görüşüyoruz. Özellikle de şimdi birbirimizi desteklemeliyiz. Erdoğan bizi, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi destekliyor” dedi.

“Rusya’dan Türkiye’ye turizmin kısıtlanacağını duydunuz” diyen Zelenskiy, şöyle devam etti: “Bu onların kendi meselesi. Ben aksine bizim akışı artırmamız ve Türkiye’yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.”

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihlerinde Türkiye ile uçuşları askıya almıştı.