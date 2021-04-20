Savunma Bakanı Akar, Slovenya Büyükelçisi ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Slovenya Büyükelçisi ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo’yu kabul etti" denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Slovenya Büyükelçisi ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo’yu kabul etti" denildi.
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