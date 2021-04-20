Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri: Kaynar su belimden aşağı döküldü

Yeni tip koronavirüse yakalanan oyuncu Gonca Vuslateri, "Kovid 3. gün. Dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek İstanbul’u ayağa kaldırdım. Çığlıklarımla" ifadelerini kullandı.