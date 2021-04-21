Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, kurmaylarına 'Çıkın, anlatın, ne yapıldığını izah edin' talimatı verdi

Hürriyet yazarı Selvi, "128 milyar dolar nerede?" tartışmalarına ilişkin "Erdoğan’ın bu konuda kendine olan güveni tam diyorum ama o, bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması gerektiğine inanıyor. O nedenle AK Parti MYK toplantısında, kurmaylarına, 'Çıkın, anlatın, konuşun. Ne yapıldığını millete izah edin' talimatını veriyor" dedi.