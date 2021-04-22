Emekli amiral Işık Biren'in kızı, Montrö bildirisi sonrası soruşturma açılan babasının son halini paylaştı

Hülya Biren, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri sonrası soruşturma başlatılan babası Işık Biren'in fotoğrafını paylaştı. Hülya Biren, "4 Nisan'dan beri acımasızca, tanımadan etmeden, haksızca suçlanan emekli amiral Işık Biren'in gerçek durumunu görün istedim" dedi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 104 imzalı bildiri sonrası soruşturma açılan emekli amirallerden Işık Biren'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgi edinildi.

Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu'nun haberine göre Işık Biren'in kızı Hülya Biren, önceki gün ameliyat olan babasının hastane odasındaki fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Hülya Biren, paylaşımında şunları kaydetti:

"Babacığımın ameliyattan sonraki ilk yemeği! Bu fotoğrafı niye mi paylaşıyorum? Görmenizi istiyorum. Hayatını vatanına adamış, kendisinin ve ailesinin boğazından 1 kuruş haram lokma geçirmemiş ve 4 Nisan'dan beri acımasızca, tanımadan etmeden, haksızca suçlanan Emekli Amiral Işık Biren'in gerçek durumunu görün istedim. Gerisi yorumsuz."