İçişleri Bakanı Soylu: Fatih Faruk Özer'i tanımıyorum, sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alındı

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesini kullandı.

İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum.



Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 22, 2021

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