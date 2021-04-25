Prof. Dr. Saltık: Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarına dikkat çekerek, "Derhal bir ay boyunca tam kapanmaya gidilmeli" çağrısı yaptı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Saltık, Kovid-19 salgınının önünü kesebilmek için en az bir ay tam kapanmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın aktardığına göre Prof. Dr. Saltık, "Sayısal veriler dehşet vericidir. Salgın yönetiminde son derece başarısız bir tablo tartışmasız olarak ortadadır. Aynı yöntemler sürdürülerek farklı sonuçlar alınamaz" görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Saltık 'salgına karşı derhal yapılması gerekenleri' şöyle sıraladı: