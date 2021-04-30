TBMM Başkanı Şentop: Müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum, sendikalar yeni anayasayı desteklemeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte "Sendikaların yeni ve sivil bir anayasa yapılmasına katkı ve destek sağlamalarını da bekliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1982 Anayasası ile birçok temel hak ve hürriyete getirilen sınırlamalardan sendikal örgütlenme ve hakların da nasibini aldığını belirtti.

Çalışma barışına ciddi katkı sağlayan anayasal ve kanuni düzenlemelerin yeterli olmadığını vurgulayan Şentop, “Çoğulcu demokrasinin en önemli unsurlarından olan sendikaların katkısıyla işçi ve çalışan kardeşlerimizin haklarının daha da genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Gündemde olan yeni ve sivil bir anayasanın kabulü halinde özellikle sendikal haklar ve çalışma hayatının düzenlenmesi konusunda müspet gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum. Bu arada, elbette sendikaların yeni ve sivil bir anayasa yapılmasına katkı ve destek sağlamalarını da bekliyorum” dedi.

İşçi ve çalışanların hakları ve çalışma barışının korunması noktasında çok çetin soru ve sorunlarla karşı karşıya olunduğunu belirten Şentop, “Hazırlıklarımızı geleceğin imkan ve şartlarını öngörerek yapmak durumundayız” diye konuştu.