İstanbul Kadıköy'de Ozan Musluoğlu'na ait 200 bin lira değerindeki motosiklet 3 şüpheli tarafından zincirle bağlı olduğu apartman bahçesinden çalındı. Şüpheliler çaldıkları lüks motosikleti yanlarında getirdikleri aracın bagajına koyduktan sonra hızla uzaklaştı.

Kadıköy’de geçen gün meydana gelen olayda, sanatçı Ozan Musluoğlu motosikletini apartman bahçesinde bulunan demirlik alana bağlayarak evine çıktı.

İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan bir motosiklet ile araç içerisinde bulunan toplam 3 şüpheli önce sokak üzerinde etrafı gözlemledi sonra Mosluoğlu’nun 200 bin lira değerindeki motosikletinin bulunduğu alana yöneldi. Şüphelilerden biri yanında getirdiği kesici alet ile motosikletin bağlı olduğu zinciri kesip sürükleyerek bahçeden dışarı çıkarttı.

Müzisyen Ozan Musluoğlu'nun 200 bin liralık lüks motosikleti çalındı https://t.co/uAozKXLeQ9 pic.twitter.com/ZTkkQrdL9n — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 1, 2021

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Dışarda kendisini bekleyen şüpheli şahısların yardımıyla çaldıkları lüks motosikleti aracın bagajına koyan şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'Bu bölgede lüks motosikletleri çalan bir çete var'

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan Musluoğlu, şunları söyledi:

"Bu bölgede lüks motosikletleri çalan bir çete var. Çaldıkları motosikletleri ise parçalayarak piyasaya sunmak üzere yedek parçaya çeviriyorlar. Motosikletimi çalan şahıslar bir araç ve motosiklet ile gelerek kilidini kestikleri motosikletimi dışarıda hazırda beklettikleri aracın bagajına koyduktan sonra ortadan kayboluyorlar. Sonuç olarak mağdur durumdayız. Hırsızlık olayını polis ekiplerine de bildirdik, inceleme başlatıldı. Umarım hırsızlık olayına karışanlar en kısa sürede yakalanır ve bu tarz mağduriyetler giderilir".