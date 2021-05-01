Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li başkanlara 'askıda defter' talimatı

CHP'li belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 'askıda defter kampanyası' için talimat verdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanları ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Belediye başkanlarının Kovid-19 sürecinde ve 17 günlük tam kapanma sürecinde yapacakları çalışmalara dair bilgi alan Kılıçdaroğlu, vatandaşların mağdur edilmemesi için her türlü çalışmaların yapılması talimatında bulundu.

Bütün belediye başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, değişik zamanlarda ve ortamlarda yaptığı bütün konuşmalarda, "CHP'li belediyelerin pandemi sürecinde bir tarih yazdıklarını" söylediğini aktardı.

'CHP'li belediyeler olmasaydı, bugün Türkiye'de kaos olurdu'

Ayrıca, "Mevcut iktidar oturup kalksın CHP'li belediyelerin varlığına dua etsin" dediğini de belirten Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı, bugün Türkiye'de kaos olurdu, buhran olurdu, çok ciddi olaylar olurdu. Bunları engelleyen temel aktörlerin CHP'li belediye başkanları olduğunu her ortamda ifade ettim. Kendilerinin yaptıkları kongrelerden sonra bütün Türkiye kırmızıya boyandı, bazı iller kırmızının da ötesinde siyaha geçti. Yapmamız gereken görevleri aşağı yukarı bütün belediye başkanlarım yapıyorlar. Suların kesilmemesi çok önemli, su hayati bir olay, çünkü insanlar evdeyken sularının kesilmemesi lazım. İcra işlemlerinin bu süreç içerisinde kesinlikle durdurulması gerekiyor. Zaten dükkan kapalı, doğru düzgün çalışma yok. En azından bunları ertelediğinizi, icra işlemlerine başvurmayacağını da bir şekilde kamuoyuyla paylaşırsanız çok iyi olur."

'En önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz'

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmek istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin bu kapsamda yaptıkları çalışmalara değindi.

Dün katıldığı bir televizyon toplantısında bazı yerlerde, özellikle gecekondu bölgelerinde "veresiye defteri" uygulamasının hala geçerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veresiye defterinin tutarı en kralı 5 bin lirayı, 6 bin lirayı geçmiyor. Dolayısıyla 'askıda defter uygulaması' diye bir şey başlatabilirseniz, bu gecekondu bölgelerinde bir kişinin yaptığı 300-400 liralık harcamasını ödediğiniz takdirde doğrudan doğruya yoksula hem ulaşmak hem de onun bütçesine katkıda bulunma imkanını yakalamış olacaksınız. Böyle bir uygulamayı başlatırsanız çok iyi olur. Bizim ulaşmak istediğimiz ve derin yoksulluğu yaşayan ailelere de en önemli katkıyı bu şekliyle yapmış olursunuz."

Belediye başkanlarının düzenli olarak yaptıkları bilgilendirmeler için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, grup toplantılarında belediye başkanlarının çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığını söyledi.

Belediye başkanlarından bulundukları yerde, "tüm imkanlarımızla halkın hizmetindeyiz" şeklinde açıklama yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu, bunun tam kapanma döneminde bir hatırlatma amacı taşıyacağına değindi.

Esnafın bu dönemde en büyük sıkıntıyı yaşadığını aktaran Kılıçdaroğlu, ayrıca esnafın yanında çalışanların da büyük sıkıntıda olduklarını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Hem esnafı hem de esnafın yanında gündelikçi olarak çalışan kişilerin korunması lazım. Yoksulluk envanteri çalışması sırasında bu konulara büyük ihtimalle girmiş olacaksınız. Günlük yaşayanlar var, sokak satıcıları. Bunlar da sokağa çıkamayacaklar. Bunlar günlük kazandıkları için ailelerinin çok daha büyük ihtiyaçları ortaya çıkabilir. Bunların da saptanması, bunlara da yardım edilmesi lazım" diye konuştu.

Bir başka önemli sorun alanının da düğün salonları ve burada çalışan sanatçılar olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, buralar kapandığı için özellikle yerel sanatçıların son derece sıkıntıda olduğunu, bunlara da ulaşılması gerektiğini söyledi.

'Pazarcı esnafının elinde kalan ürünler alınabilir'

Tam kapanma döneminde pazarcıların ellerinde kalan ürünlerin alınıp yoksul ailelere dağıtılabileceğini de belirten Kılıçdaroğlu, böylece hem pazarcı esnafının hem de yoksul ailelerin korunacağını vurguladı.

Turizmcilerin sorunlarına da değinen Kılıçdaroğlu, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin turizmcileri sevindirdiğini söyledi.

Tam kapanma ile birlikte İstanbul'dan büyük bir göç yaşandığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Aslında pandemiyi önlemek amacıyla alınan önlem, Kovid-19'un yaygınlaşmasına yol açacak. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Umarım haziranda çok daha büyük bir felaketle Türkiye karşı karşıya kalmaz. Aşı konusunda ciddi haksızlıklar, torpiller var. Bu konuda şunu rahatlıkla ben söyleyebilir miyim, o konuda düşüncelerinizi almak isterim, 'kardeşim siz aşı sorununu çözemiyorsanız bizim büyükşehir belediye başkanlarına yetkiyi verin, bu sorunu çözerler. Siz maske dağıtamadınız, biz maskeyi çözdük. Aşıyı yaptıramıyorsunuz, aşıyı da biz çözelim. Bize yetkiyi verin, bu konuda biz gerekli çalışmayı yaparız.' diye. Bunu söylemek isterim. Çünkü gerçekten de biz bunu yapabiliriz, anlaşma yapabiliriz, aşıları alabiliriz. Bütün vatandaşları aşılayabiliriz herhangi bir sorunumuz olmaz, tabii parasını merkezi yönetim vermek kaydıyla. Bunu yapabiliriz, hem adaletli bir aşılamayı da hayata geçirmiş olabiliriz. Hepimizin önünde ciddi sorunlar var. Sorunları çözmek konusunda atacağınız her adım dolayısıyla bize de yansıyacaktır."

Kemal Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanlarının ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

'Askıda aşı' önerisi

Kılıçdaroğlu'ndan önce konuşan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman "askıda aşı projesi" önerdi.

Salman, "Nasıl askıda çeşitli bir şeyler yaptıysak, 'fatura, ekmek' gibi 'askıda aşı'yı da CHP'li belediyeler olarak devreye sokmamız gerekecek. O da bizim projemiz olsun. Belediye başkanlarımız siyasi ve teknik destek istedikleri anda 'Vefa destek hattı' hizmetlerinde" diye konuştu. Salman'ın konuşması Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarını gülümsetti.

Toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti.