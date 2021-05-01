Kayıt
20:40 01 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Kendimi ne patron ne işveren olarak görüyorum

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104188/34/1041883408_0:84:1200:759_1200x675_80_0_0_efa9c59c88678d994500e2a0ad5a1444.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105011044403436-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-soyer-kendimi-ne-patron-ne-isveren-olarak-goruyorum/

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarken önceki gün imzalanan toplu iş sözleşmesini de değerlendirdi. Yasaların kamu işvereni olarak tanımlamasına karşın kendisini işçi olarak hissettiğini belirten Soyer, “Kendimi ne patron ne işveren olarak görüyorum” dedi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZELMAN ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmenin ayrıntılarını değerlendirmek ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin düşüncelerini paylaşmak üzere bugün KRT TV’nin canlı yayınına konuk oldu.

    Anka'nın haberine göre çalışanlara ücret, sosyal haklar ve eşitlik düzeyinde çok önemli kazanımlar sağlayan bir sözleşmenin imzalandığını belirten Soyer, şu ifadeleri kullandı:

    "Biz beraber çalışıyoruz, bu şehre birlikte hizmet ediyoruz. Yasanın bizi konumlandırdığı noktalarda büyük bir tuhaflık var. Ben kendimi ne işveren, ne patron olarak hissediyorum. Hep birlikte İzmir’e hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Yaptığımız sözleşme alın teri döken kardeşlerimin mümkün olduğu kadar haklarını koruyacak bir sözleşmedir. Biz İzmir’in parasını İzmir’e aktarıyoruz. Çalışan kardeşlerim de o aynı zamanda hizmetlerin muhatabı. Onlar ne kadar mutlu olursa biz de kendimizi o derece mutlu hissederiz."

    '100’ün üzerinde kadın şoför istihdam ettik'

    Toplu sözleşmede yer alan eşit işe eşit ücret ve cinsiyet eşitliğine dayalı sözleşme maddelerini de değerlendiren Başkan Soyer şunları söyledi:

    "Geldiğimiz günden beri bu şehre daha çok kadın eli değmesi lazım demiştik. Hem temizlik işlerinde hem ulaşımda kadın istihdamına başladık. 100’ün üzerinde kadın şoför istihdam ettik. Park bahçeler ve temizlik işlerinde yüzlerce kadın çalışan göreve başladı. Masa başında çalışan arkadaşlarımızda da sahada çalışanlarda da kadın istihdamı büyük artış gösterdi. Kadın arkadaşlarımızın aynı işi yapan erkeklerle aynı ücreti alması konusunda da İstanbul Sözleşmesi’ni dayanak göstererek ve temel alarak bir uygulamayı başlatmış olduk."

    © AA
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tunç Soyer, İzmir'in iki önemli projesi için görüştü
    DİSK Genel İş ile İZELMAN arasında 7 bin işçiyi ilgilendiren bu sözleşmenin Türkiye için ilham verici birçok noktası olduğunu ifade eden Soyer, "Hem eşit işe eşit ücret anlamında hem toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmesi bağlamında birçok açıdan Türkiye’ye örnek olacak bir sözleşme hayata geçmiş oldu" dedi.

    Başkan Tunç Soyer, 1 Mayıs’ın kendisi için ne ifade ettiği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    “Hayata emeğin katılmasının mutluluğunu ifade ediyor. Hayatı emekle güzelleştiriyoruz. Bu bayram hakikaten tüm hayata sahip çıkmak anlamında çok önemli bir bayram. Tabii ki arkasında çok uzun mücadeleler var. Çok önemli bedeller var. O hafızamızı koruyarak emeğin hakkını korumaya devam etmek zorundayız. Emeksiz hayat güzel bir hayat olamaz. Biz de bu bilinçle 1 Mayıs’a ve onun kazandırdıklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

     

    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, CHP, 1 Mayıs, işçi, işveren, Tunç Soyer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kimi vatandaşlar temel ihtiyaçlar için dışarı çıkarken, kimileri de cuma namazı için caminin yolunu tuttu.
    Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği ve ilk cuma namazı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet