Maske takmayan turist yeniden gözaltına alındı

Antalya'da maske takmadığı için kendisini uyaran polislere direnen İngiliz turist, gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre Konyaaltı Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Litvanya asıllı İngiliz turist D.S'nin (34) maske takmadığını fark etti.

Polis ekiplerinin uyarısına rağmen maske takmayan D.S'nin ekiplere tükürdüğü ve küfür ettiği öne sürüldü. Polis ekiplerine direnen İngiliz turist, gözaltına alındı.

İngiliz turist, ifade işlemleri için Bahçeli Polis Merkezi'ne götürüldü.

İngiliz turist D.S. önceki gün Cumhuriyet Meydanı'nda yine maske takmadığı ve polislere direndiği için gözaltına alınmış ardından da serbest bırakılmıştı.