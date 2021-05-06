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    ehliyetsiz sürücü kazası

    Ölümlü kazada ehliyetsiz sürücüye ev hapsi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105061044437958-olumlu-kazada-ehliyetsiz-surucuye-ev-hapsi/

    Adana'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza sonrası kadını özel bir sağlık merkezine bırakıp kaçan zanlı, ev hapsi ile cezalandırıldı.

    Adana’da otomobiliyle çarparak bir kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü ev hapsi cezası aldı. 

    Geçen 24 Nisan günü merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 4 çocuk annesi 56 yaşındaki Hatice Gül, ekmek almaya gitti.

    Evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına yoldan hızla geçen otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere çakılan kadın ağır yaralandı.

    Kazanın ardından otomobilden inen sürücü Hatice Gül’ü alıp çevredeki özel bir tıp merkezine götürüp bıraktı, ardından da kaçtı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Otomobil kiralık çıtkı

    Özel tıp merkezinden ambulansla hastaneye götürülen Hatice Gül, yoğun bakıma alınarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri 25 Nisan günü otomobilin kiralık olduğunu ve Mazlum E.’nin kiraladığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler Mazlum E.’yi gözaltına aldı. Mazlum E. ise ifadesinde otomobili kazadan önce 27 yaşındaki arkadaşı Orhan Ö.’ye verdiğini, kaza ile ilgili bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

    Annesini bahane etti

    Bunun üzerine ekipler Orhan Ö.’yü de gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Orhan Ö. ifadesinde annesinin rahatsızlandığını, onun yanına gitmek için hız yaptığını ve dalgın olduğu bir anda kazanın gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Orhan Ö., kazanın ardından Hatice Gül’ü otomobille özel bir tıp merkezine götürüp bıraktığını, annesinin yanına gitmek için de teslim olmadığını söyledi.

    İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ö. 25 Nisan’da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yoğun bakımdaki Hatice Gül ise 29 Nisan Perşembe günü hayatını kaybetti. Gül’ün ölümünden sonra Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen genç adam çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

    Çok sayıda suç kaydı çıktı

    Ehliyetsiz ölümlü kazaya karışan Orhan Ö.’nün nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma, silahla ateş açma, tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma, konut dokunulmazlığını ihlal, iş yeri dokunulmazlığını ihlalden çok sayıda suç kaydı olduğu, daha önce cezaevinde yattığı ve yeni çıktığı belirtildi.

    Aile cezayı az buldu

    Verilen ev hapsi cezasını aile yetersiz bularak avukatları aracılığıyla üst mahkemeye başvurdu. Gazetecilere konuşan ailenin avukatı Gökhan Er, olay günü sokağa çıkma yasağının olduğunu, kazadan 1 gün sonra polislerin şüpheliyi karakola çağırmasıyla sürecin başladığını söyledi. Er, şöyle konuştu:

    "Hatice Gül’ün hastanede ölmesi üzerine cumhuriyet savcısı, şüphelinin tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkini yaptı. Çok ilginçtir ki şüphelinin tutuklanmasını beklerken ev hapsi cezası verildi. Ceza hakimliğinin kararına bakıldığı zaman her ne kadar adli kontrol tedbiri olsa da, tam kapanmanın olduğu bir dönemde şüpheli hakkında verilen bu karar tabiri caizse ödül niteliğinde olmuştur."

    Eşinin 5 gün boyunca can çekiştiğini, acı çekerek öldüğünü belirten Mahmut Gül ise gözyaşları içerisinde şunları söyledi:

    “En büyük cezayı alsın. Adalet istiyorum. Sürücüyü Allah'a havale ediyorum. Onu içeriye atsınlar. Benim canım yanıyor. Allah rızası için gereken yapılsın.”
    Etiketler:
    Ceza, ev hapsi, Seyhan, Adana, sürücü, Ehliyet, Kaza
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