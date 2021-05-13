Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ‘Sedat Peker’ açıklaması: Muhalefet, mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son video üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" dedi.

İçişleri bakanımız @suleymansoylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar. https://t.co/16ZiYXARIJ — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 13, 2021

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kalın, Bakan Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" diye yazdı.