Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çağrısı: Helalleşelim kesinlikle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik açıdan sıkıntıya düşen halktan 'helallik' istemesine bir yanıt da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu, "Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim" ifadelerini kullandı.

Helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen! #HemenSeçim — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2021

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarından etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek, "Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

İYİ Parti lideri Akşener de Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir" ifadesini kullanmıştı.