İletişim Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısına ilişkin olarak, "Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!" açıklamasını yaptı.

Ramazan Bayramı’nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır! pic.twitter.com/xjqi5nucmn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2021

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