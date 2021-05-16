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    İstanbul ada

    Kira fiyatlarının yüzde 70 arttığı Adalar'da boş ev kalmadı

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    Koronavirüs salgını 'izole hayat' sürmek isteyenlerin konut tercihini değiştirince, İstanbul Adalar'da ev kiraları yüzde 70 arttı. Büyükada’daki yazlıkların sezonluk kira fiyatları 40 bin ile 120 bin lira arasında değişirken; emlakçılar, "Kiralayacak ev kalmadı" diyor.

    Pandemi dönemi, vatandaşların yaşam alanlarındaki tercihlerini değiştirdi. Tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da vatandaşları müstakil evlere yönlendirdi.

    Bu da İstanbul'un yazlık ilçelerinden Adalar'daki müstakil ya da villa tipi evlere talebi artırdı. Büyükada’da kiralık ev fiyatları yüzde 70 arttı. Adalar'daki emlakçılar, talep nedeniyle Adalar'da kiralayacak ev kalmadığını söyledi.

    'Büyükada'da kiralık evlere talep var ancak arz yok'

    Emlakçı Zeynel Çelik, “Pandemiden dolayı adaya ciddi bir talep oldu. Özellikle salgın ile birlikte insanlar ana karadan, denizin ortasında bulunan, sakin yerlere doğru kaçmaya başladı. Adalar'da kira fiyatları geçen yıllara oranla yaklaşık yüzde 70 arttı. Bu yüzde 70’lik artışa rağmen kiralık ev isteyenler var. Talep var ancak arz yok. Artık kiralayabileceğimiz konut kalmadı” dedi.

    'Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı'

    Emlakçı Hilmi Orhan da “Eskiden yazlıkçılar adada üç ay oturup, kışlıklarına giderdi. Ancak pandemiden dolayı hepsi adada kaldı. Yine pandemiden dolayı adaya dışarıdan büyük bir talep var. Şu an yaz ve kış için evler bitmiş durumda. Adada yaz için kiralayabileceğimiz sadece birkaç ev kaldı. Geçen yıllarla kıyasladığımızda adadaki evler şu an çok pahalı. Adada 50 bin lira ile 120 bin lira arası sezonluk ev kiralardık. Yine tam kapanma öncesi vatandaşlarımız ev tutmak için adaya geldi” ifadelerini kullandı.

    'Büyükada tıklım tıklım'

    Emlakçı Ali Adatepe ise, “Adada ev fiyatları oldukça arttı. Büyükada tıklım tıklım. Eskiden adada sadece yazlık ev kiralanıyordu, şu an kışlık ev isteyen vatandaşlarımız da oluyor” dedi.

    'Vatandaşlar kapanmayı adada geçirmek istiyor'

    Pandemi nedeniyle Adalar'da emlak kira ve satışlarında ciddi bir artış olduğunu belirten Yunus Karadağ, “Vatandaşlar tam kapanmayı adada geçirmek istiyor. Adada vaka sayıları diğer yerlere göre daha düşük. Umarım bu yoğunluk ile birlikte adada vaka sayıları artmaz” diye konuştu. Büyükada’da ev sahibi olan İsmet Garip ise, “Adada kira fiyatları oldukça artmış durumda. Çünkü adalar İstanbul’a göre daha tenha. Ben de bir ada sakini olarak kışları İstanbul’da olurdum ancak artık yaz, kış Büyükada’dayım” dedi.

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    Etiketler:
    satılık ev, Satılık, Kiralık, Kira, Koronavirüs, tam kapanma, kapanma, İstanbul
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