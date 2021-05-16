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    Fatih Altaylı

    Gazeteci Altaylı: 'Sedat Peker’i kim kullanıyor?' diye soruyorlar, yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu

    © AA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105161044514578-gazeteci-altayli--sedat-pekeri-kim-kullaniyor-diye-soruyorlar-yakin-zamana-kadar-sizinkiler/

    Gazeteci Altaylı, Hürriyet yazarı Selvi'nin 'Sedat Peker’i kim kullanıyor?' başlıklı yazısına atfen "Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu, siz de 'Sedat Bey' diyordunuz" ifadelerini kullandı.

    HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü 'Kim kime duma duma' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Niye Sedat Peker’le ilgili bir şey yazmıyorsun?

    Ne yazayım kardeşim, izliyorum, dinliyorum.

    Biz vakti zamanında bu köşede Sedat Peker ve benzerleri ile ilgili çok şey yazdık.

    © AA
    İçişleri Bakanlığı’ndan Sedat Peker açıklaması
    Biz Peker’in ölüm tehditlerini sineye çekmeyip, hakkımızı mahkemelerde ararken bugün Sedat Peker’e sallayanlar için o “Ünlü işadamı Sedat Bey” idi.

    İktidar partisi lehine mitingler düzenliyordu Rize’de.

    İktidar karşıtı olan kim varsa da alayını tehdit ediyordu kan banyoları ile.

    Adliye koridorlarında karşılıklı davamızı beklerken ben bir köşede ayakta dikiliyordum.

    Sedat Peker ise yanında onlarca adamı ile imza dağıtıyordu adalet dağıtılması beklenen yerde.

    Şimdi amiral kayığının iktidara fazlasıyla yakın olduğunu her fırsatta vurgulayan yazarları soruyor, “Sedat Peker’i kim kullanıyor?” diye.

    Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu. Siz de “Sedat Bey” diyordunuz.

    Şimdi kim kullanıyor bilemem.

    Dediğiniz gibi Arap emirlikleri de olabilir, FETÖ’cülükten içeri atılan işadamları da olabilir, herkes olabilir.

    Çünkü bunlar kullanışlıdır.

    Süleyman Soylu
    © AA
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    Bunları bugün kullananlar görmez mi ki, dün kullananların aleyhine dönenler, yarın da bugün kullananların aleyhine döneceklerdir.

    Doğru olan bunları uzak tutmaktır, olmaları gereken yerde tutmaktır.

    Bakın görmüyor musunuz, dün iktidarın en has adamı Sedat Peker idi, şimdi iktidara sövüyor.

    Aynı günlerde iktidara sövüp, başbakanları tehdit edeni ise bugün iktidarı savunuyor.

    Yarın ne olacağını bu yüzden kimse bilemez.

    Böyle bir rezalette en iyisi hiç araya girmemektir.

    Çünkü aralarındaki meseleyi bilmemizin imkanı yoktur.

    Bildiğimiz ise şudur.

    Güçlü iktidarlar döneminde bu gibi organize suç örgütleri sinerler.

    İktidar zayıfladıkça hortlarlar.

    AK Parti iktidarının ilk yıllarına bakın, bir de bugüne bakın ne demek istediğimi anlarsınız."

    Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs tarihli yazısında 'Sedat Peker’i kim kullanıyor' diye sormuştu. 

    Etiketler:
    Sedat Peker, Habertürk gazetesi, Hürriyet, Abdulkadir Selvi, Fatih Altaylı
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