İBB Sözcüsü Ongun: Dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir ve 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan incelemeyle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan bir açıklama geldi. Ongun, kür halinde olduğunu belirttiği dezenfektanın gerçek litre fiyatının 3.70 TL olduğunu ve 1 litreden 20 litre dezenfektan çıktığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu hakkında, dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan incelemeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İBB’nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır."

İBB’nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 17, 2021

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