İBB Sözcüsü Ongun: Dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir ve 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ekrem İmamoğlu hakkında, dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan incelemeye ilişkin bir açıklama yaptı.
Ongun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İBB’nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır."
İBB’nin aldığı ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma hazırlığına konu olan dezenfektanın gerçek litre fiyatı 3.70 TL’dir. Kür halindedir, 1 litreden 20 litre dezenfektan elde edilir. Bazı bakanlıkların 175 TL’ye aldığı dezenfektanlarla da ilgisi bulunmamaktadır.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 17, 2021
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