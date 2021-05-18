Rus savaş gemisi, Türk bayrağı dalgalandırarak İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Aleksandr Otrakovskiy' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği savaş gemisinin diğer geçişlerinin aksine bu sefer Türk bayrağı dalgalandırdığı görüldü.

Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Aleksandr Otrakovskiy' gemisi, saat 14.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi.

Sahil güvenlik unsurlarının eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1.5 saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru açıldı. Geminin Türk bayrağı dalgalandırdığı görüldü. Güvertesinde çok sayıda asker olduğu görülen savaş gemisinin mürettebatı da geçiş esnasında sahili izledi.

Ayrıca geminin geçiş esnasında gemi düdüğüyle selamlama yapması dikkat çekti.