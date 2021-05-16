Rus ve İngi̇li̇z savaş gemi̇leri̇ 1 saat arayla Karadeni̇z'e açıldı

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı ‘Novocherkassk’ isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide nöbet tutan askerler olduğu görüldü. 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.
Rus savaş gemisinin boğaza girişinden yaklaşık 1 saat sonra da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait P 224 Borda numaralı ‘HMS Trent’ isimli River sınıfı açık deniz devriye gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Geminin güvertesinden çok sayıda İngiliz askerlerinin kıyıyı izlediği görüldü. İngiliz savaş gemisi de 1.5 saate boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz’e açıldı
5 gün önce ise, Fransız Donanması'na ait gemi Türk boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılmıştı.
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