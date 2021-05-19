Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet daha sonra Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimiz kapsamında gençlerimizle birlikte Anıtkabir’deyiz. #19Mayıs1919 https://t.co/8AmSnEpcqk — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 19, 2021

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Hürriyet'in haberine göre Kasapoğlu daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin istikbalini güvenle geleceğe taşıyacağız. Cumhuriyet'i emanet ettiğimiz gençlerimiz bu sorumluluğun farkındadır. Genç sporcularımız her gün artan başarı ve rekorlarla bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır."