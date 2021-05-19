Seçim döneminde Mansur Yavaş'ı sahte senetle suçlayan Necmettin Kesgin aftan yararlanarak cezaevinden çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a yönelik sahte senet suçlamalarında bulunan ve 'resmi belgede sahtecilik', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından dolayı kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kesgin'in AK Parti ve MHP'nin çıkardığı af paketinden yararlanarak, tahliye edildiği öne sürüldü.

31 Mart seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çeşitli suçlamalar yapmasıyla gündeme gelen ve 'resmi belgede sahtecilik', 'şantaj', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan iş insanı Necmettin Kesgin'in AK Parti ve MHP’nin çıkardığı af paketinden yararlanarak açık cezaevine geçtiği, ardından da Kovid-19 önlemleri gerekçesiyle koronavirüs iznine çıkarıldığı belirtildi.

Ankara Gazetecisi'nde yer alan habere göre, Kesgin’in ortaya attığı iddialar nedeniyle Yavaş hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açılmıştı. Yavaş, bu davada beraat etmişti. Ancak Kesgin’in daha önce 'resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından dolayı kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkmıştı. Kararı Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi vermişti. Bu süreçte Kesgin önce kaçmış, ardından ise ocak ayında teslim olmuş ve cezaevine konulmuştu.

'Koronavirüs iznine de çıkarılmış'

Söz konusu haberde aktarıldığına göre, Kesgin’in cezaevinde çok kalmadığı ortaya çıktı. Kesgin, AK Parti'nin geçen yıl Nisan ayında çıkardığı infaz paketi kapsamında önce kapalıdan açık cezaevine nakledildiği, buradan da koronavirüs iznine çıkarıldığı ifade edildi.

Açık cezaevindeki hükümlülere yönelik koronavirüs izni son olarak 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı.

Kesgin’in 6 yıl 6 aylık cezasının infazının paket kapsamında 1/2 olarak infaz edilerek, 3 yıl 3 aya indirildiği, kalan 3 yılın da denetimli serbestliğe girdiği belirtildi.