Sedat Peker'in Twitter'daki takipçi sayısı son 24 saatte yaklaşık 267 bin arttı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla ilgili tartışmalar sürüyor.
Peker, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanırken, Twitter üzerindeki takipçi sayısının son 24 saatte 267 bin 431 arttığı görüldü.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya platformu Twitter üzerindeki takipçi sayısının, yaşanan tartışmalarla birlikte son 24 saatte 267 bin 431 arttığı görüldü.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialarla ilgili tartışmalar sürüyor.
Peker, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanırken, Twitter üzerindeki takipçi sayısının son 24 saatte 267 bin 431 arttığı görüldü.
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