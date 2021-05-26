Ressam Acar'ın Fransa'da aldığı şato soyuldu: 400 bin euro değerinde 12 tablo çalındı

Ressam İsmail Acar’ın 2011 yılında Fransa’da aldığı şato soyuldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır şatosuna gidemeyen Acar, haberi alır almaz özel izinle ülkeye uçtu. Sanatçının toplam değeri 400 bin euro olan 12 tablosunun da çalındığı belirtildi.

Türk çağdaş sanatının öncü isimlerinden ressam İsmail Acar, 2011 yılında Fransa’nın Bordeaux şehrine 25-30 kilometre uzaklıkta, üzüm bağlarının içinde ikiz şato satın aldı.

200 dönümlük bir şarap bağı sahibi de olan sanatçı, toplamda 100 odası olan ikiz şatoları önceleri otel olarak kullanmayı planlasa da sonra ‘İsmail Acar Sanat Okulu’ yapmaya karar verdi.

Gerekli izinleri alan Acar, hazırlıklarını bitirdiği zaman Kovid-19 engeline takıldı. Pandemi nedeniyle sanat okulunun açılışını erteleyen Acar, şatolara güvenlik sistemi kurduktan sonra Türkiye’ye döndü.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Fransa’ya gidemeyen Acar, geçen günlerde ikiz şatoların soyulduğunu öğrendi.

Hürriyet'ten Fuat Çağdaş'ın haberine göre ünlü ressam, şato çalışanlarını izne yollayınca hırsızlar harekete geçti. 10 milyon euro değerindeki ikiz şatoların birkaç ay içinde 5 defa soyulduğu belirtildi.

Güvenlik kameralarını bölgede yaşanan elektrik kesintileriyle aşan hırsızların iki şatoya büyük hasar verdiği iddia edildi.

Haberi alır almaz özel izin çıkaran İsmail Acar da hasar tespiti için Fransa’ya gitti. Şato ve bağlarının hasar almasına üzüldüğü belirtilen sanatçının toplam değeri 400 bin euro olan 12 tablosunun da çalındığı ifade edildi.

'İkiz şatoların yaklaşık değeri 10 milyon euro'

Acar’ın ülkeye gitmesinin ardından şatolarda hasar tespiti sürüyor. 160 bin euro değerindeki elektronik aletlerin, 16 şöminenin ve parkelerin zarar gördüğü şatolarda sanatçının 12 tablosu da çalındı. Bu tabloların toplam değerinin 400 bin euro olduğu belirtildi.

200 dönümlük şarap bağına da sahip olan ikiz şatoların yaklaşık değeri 10 milyon euro.