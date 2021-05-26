Trafik cezası ve Motorlu Taşıt Vergisi'ni ödemeyenler için indirim geliyor

Meclis'te hazırlanan vergi borcu yapılandırması araç sahiplerini de kapsıyor. Trafik cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememiş olanlara indirim sağlanacak. 15 maddelik yeni af paketine göre, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçları yapılandırılacak.

Yasa teklifinin detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren düzenlemenin yer aldığı görülüyor.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, yeni yapılandırmada koronavirüs cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu.

Buna göre; 30 Nisan 2021 (dahil) öncesi döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler peşin ödemeyi tercih ederse ceza asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak.

Mevcut durumda da kesilen trafik cezası 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor. Yeni düzenleme trafik borcu olanlara böyle önemli bir kolaylık sağlıyor.

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru yaptıktan sonra ilk taksit son ödeme süresi olan 30 Eylül’e kadar trafik ve kaçak geçiş cezalarını peşin ödeyen yüzde 25’lik anapara indirimini alacak.