CHP'li Tanrıkulu: Sayın Cumhurbaşkanı, sokağa açıkça 'muhalefete karşı linç girişimi' çağrısı yapıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Sayın Cumhurbaşkanı, sokağa açıkça 'muhalefete karşı linç girişimi çağrısı' yapıyor. Bu durum çok ağır ve vahimdir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Tanrıkulu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanı, sokağa açıkça 'muhalefete karşı linç girişimi' çağrısı yapıyor. Bu durum çok ağır ve vahimdir. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Bunlar iyi günler, daha neler olacak neler' sözlerini düzeltmelidir" dedi.

Tanrıkulu, "Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yetkililerini sağ duyulu davranmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanı, sokağa açıkça muhalefete karşı açıkça linç girişimi çağrısı yapıyor.

Bu durum çok ağır ve vahimdir.

Sn. Cumhurbaşkanı'nın "bunlar iyi günler, daha neler olacak neler" sözlerini düzeltmelidir.https://t.co/jpA1Zr0dGx — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) May 26, 2021

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında İYİ Parti lideri Akşener'in Rize'ye yönelik ziyaretini değerlendirmişti.

"Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur" diyen Erdoğan, şöyle konuşmuştu: