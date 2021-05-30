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    TÜBİTAK deprem araştırması

    TÜBİTAK'tan Ege Denizi'nde deprem araştırması

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ege Denizi'ndeki depremlerin ve fay hatlarının karakteristiğinin araştırılacağını belirterek, 'TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak' dedi.

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından oluşturduğu 'Türkiye Deprem Platformu', çalışmalarına TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nin 1'inci Deniz Araştırma Seferi'yle İzmir'den başlıyor.

    TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre; 30 Ekim 2020'de Sisam Adası ile Kuşadası Körfezi arasındaki bölgede meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından, bu bölgede denize uzanan diğer fayların da yaratabileceği deprem tehlikesinin ortaya koymak ve Kuşadası Körfez faylarını incelemek için ekip kuruldu. 

    '31 Mayıs'ta başlıyor'

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ege Denizi'ndeki depremlerin ve fay hatlarının karakteristiğinin araştırılacağını belirtti. Mandal, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yürütücülüğünde 'Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi' Projesi'nin başlatıldığını belirterek, "Proje kapsamında icra edilecek ve yaklaşık 10 gün 24 saat üzerinden kesintisiz sürmesi planlanan 1'inci deniz araştırma seferi, 31 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek olup çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı bu ayağında 11 araştırmacı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE'nden 12 gemi mürettebatı yer almaktadır" dedi.

    'İlk milli deniz araştırma projesi'

    Platform kapsamında gerçekleşecek projede, Kuşadası çevresindeki aktif fayların yaratacağı deprem tehlikesinin ortaya konmasının hedeflendiğini ifade eden Mandal, şöyle konuştu:

    "İzmir yakın zamanda yıkıcı bir deprem yaşadı, çok sayıda vatandaşımızı depremde kaybettik. Sahadan gelecek ortak akıl, çaba, bilimsel araştırma ve yetkinlikle Ege Denizi'ndeki deprem risklerinin ortaya konulması oldukça büyük önem taşıyor. İzmir, topyekün ortaya konan bu çalışmanın pilot bölgesi olacak. Gelişmiş cihaz ve ekipman altyapısına sahip TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak. Bu proje Ege Denizi'nde hem ulusal, hem de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle, ülkemiz araştırmacıları ve kurumları tarafından ortak yapılacak ilk milli deniz araştırma projesi olma özelliğine sahip. Bu yönüyle Türkiye'nin deprem alanında bilimsel alt yapısının da gücünü gösterecek."

    Mandal, elde edilen veriler ışığında birlikte çalışma, birlikte başarma prensibiyle Türkiye'nin deniz araştırmaları alanında bilimsel yetkinliklerinin arttırılmasının da platformun hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

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    Etiketler:
    Hasan Mandal, Araştırma, Deprem, Ege Denizi, TÜBİTAK
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