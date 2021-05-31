Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk

İstanbul'da arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, tırmanarak durağın üzerine saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, aracın üzerine yatarak gizlendi.

Hem kendi hayatını ve hem de metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

Metrobüsün üstünde yatarak çevreyi seyretti

O anları kameraya kaydeden genç, yolculuğunu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi.

Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atlayan adrenalin tutkunu genç, vatandaşların şaşkın bakışları arasında metrobüs durağından uzaklaştı.