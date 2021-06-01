Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: İddia edildiği gibi Türkiye, Nusra’ya silah vermiş olsa, bu kimi, niçin üzerdi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin, "Asıl, temel, en geriden sormamız gereken soru şudur: İddia edildiği gibi Türkiye, Nusra’ya silah vermiş olsa, bu kimi, niçin üzerdi?" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, hakkında organize suç örgütü lideri olmaktan yeni bir soruşturma başlatılan Sedat Peker’in "Suriye'deki Türkmenlere benim adıma gönderilen silahlar, SADAT organizasyonuyla El Nusracılara gidiyordu" iddiasına ilişkin bir yazıyı kaleme aldı.

Kılıçarslan, "Dallas’tan Sırlar Dünyası’na ya da bir vatan nasıl satılır?" başlıklı yazısında, "Asıl, temel, en geriden sormamız gereken soru şudur: İddia edildiği gibi Türkiye, Nusra’ya silah vermiş olsa, bu kimi, niçin üzerdi?" diye sordu.

Yazısının devamında, "Hemen ve en başta üzülecek ilk kesim hiç şüphe yok ki Türkiye’deki etki alanlarını da Türkiye düşmanlıklarını da hiç azımsamamamız gereken Nusayri-Esedci tayfa" görüşünü savunan Kılıçarslan, şu ifadeleri kullandı:

"Mezhebi vahşete dayalı örgütlerini “solcu-devrimci” sosuyla gizlemeye çalışan harf israfı örgütler kudururdu Nusra’ya silah vermiş olsaydık. İkinci sırayı, mezhepçi pisliğini gizleme ihtiyacı bile duymayan, Suriye›de kan içen İran›ın alacağına şüphe yok"

"PKK-YPG-PYD terör örgütlerinin de öfkeden deliye döneceğini öngörmek zor değil" diye devam eden Kılıçarslan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Kendilerine bütün dünyanın silah verdiği bu örgütlere yurtdışından yüzlerce, binlerce asker de katılıyor biliyorsunuz. O silahlarla Bayırbucak Türkmenlerini ya da gariban Sünni Arapları “bire kadar kıramıyor” olmalarının başlıca nedeninin Türkiye’nin duruşu olduğunu bilmek kuduz köpekler gibi salya akıtmalarına neden oluyor. Türkiye, hem mazlumlara hem de soydaşlara sahip çıkmaya devam ettikçe oyunları bozuluyor. Avrupa ve Amerika’ya anlattıkları “özgürlük savaşçısıyız biz” masallarını her seferinde kesintiye uğratıyoruz. Onlar kudurmasın da kim kudursun?

"Sedat Peker’in sekizinci videosu, FETÖ’nün Türkiye'ye saldırmak için kurguladığı «MİT tırları» komplosunun birebir tekrar edilmesiyle elde edilmiş görünüyor. Öyle özensiz bir tekrar ki bu, daha önceki iftiraların üzerine yeni tek bir cümle konulmamış" görüşünü dile getiren Kılıçarslan, yazısını şu ifadelerle noktaladı: