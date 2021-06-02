Bursa'da dün gece gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde sele dönüştü.
Kentte saat 10.00 sıralarında aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altları ile otobüs duraklarına sığındı. Bazı alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndühttps://t.co/m6BWxZa0vG pic.twitter.com/oqJVzHFLR9— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2021
Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı.
Gemlik ilçesinde de Serbest Bölge yolunda su taşkınları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabildi. Bir minibüs, sürücüsü sel nedeniyle yoldaki eğimi fark edemeyince yan yattı.
- Bursa'daki yaz sağanağı hayatı olumsuz etkiledi.© İHA / ABDULLAH UĞUR - SÜLEYMAN AYDIN
- Mudanya'nın tarihi Trilye Mahallesi'nde de ev ve işyerleri sular altında kaldı.© İHA / ABDULLAH UĞUR - SÜLEYMAN AYDIN-
- Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.© İHA / ABDULLAH UĞUR - SÜLEYMAN AYDIN
- Gemlik ilçesinde Serbest Bölge Mevkisi'nde bir işçi servisi sel sularında yan yattı.© İHA / ABDULLAH UĞUR - SÜLEYMAN AYDIN
- İçindeki işçiler başka bir araca nakledildi.© İHA / ABDULLAH UĞUR - SÜLEYMAN AYDIN
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