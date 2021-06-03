'Israrlı takip' cinsel taciz sayılacak

AK Parti'nin önümüzdeki hafta Meclis'e sunmayı planladığı 4. Yargı Paketi'nin ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. Pakette, kadına şiddete karşı önemli düzenlemeler var. Teklif bu şekilde yasalaşırsa henüz suç kapsamında olmayan ısrarlı takip; istismar ve cinsel tacizle aynı kategoride sayılacak.

AK Parti'nin, 4.Yargı Reform Paketi’ni gelecek hafta Meclis'e sunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

32 maddeden oluşan ve 7 kanunda değişiklik öngören pakette kadına karşı şiddetin önlenmesi, tutuklu yargılamalar ve adli kontrol uygulamalarına ilişkin birçok düzenleme yer alıyor.

NTV'nin haberine göre bir çok kadının ortak şikayeti arasında yer alan 'ısrarlı takip' suç kapsamına alınacak. Bu eylem; istismar, cinsel taciz, tehdit gibi suçlarıyla aynı kategoride yer alacak.

'Boşanmış eşe şiddet ağır ceza'

Pakette öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde:

Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır ceza kapsamına alınacak.

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