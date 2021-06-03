Dardanel, Yunanistan’ın deniz ürünleri şirketi G. Kallimanis’i 6.2 milyon euro’ya satın aldı

Dardanel Önentaş, Yunanistan'ın dondurulmuş deniz ürünleri alanında önde gelen şirketlerinden G. Kallimanis SA'yı 6.2 milyon euro'luk bir bedelle satın aldı.

Türk deniz ürünleri, dondurulmuş ve konserve üreticisi Dardanel, Yunan deniz ürünleri devi G. Kallimanis SA'yı satın almak için neredeyse tüm gerekli finansal süreçleri tamamladı.

Daily Sabah'ın aktardığına göre, satın alma işlemine ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) pazartesi günü bilgi verildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Dondurulmuş deniz ürünleri üretimi ve satışında pazar lideri olan G. Kallimanis SA'nın gayrimenkul, fabrika binaları, arazi, üretim makineleri, ticari markalar, lisanslar ve unvanlar gibi ticari ve sınai varlıklarının, Yunan tasfiye mahkemelerinden alınacak bir karara göre satın alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

İlk adım, şirketin yaklaşık 62.3 milyon Euro (646 milyon TL) tutarındaki borçlarının teminatlarıyla birlikte ilgili finans kuruluşlarına toplam 6 milyon TL'lik bir ödeme ile devredilmesini sağlayan alacak devir sözleşmesinin imzalanması olacak.

Bunu takiben G. Kallimanis'in ticari ve sınai varlıklarının devri için Yunan mahkemelerine başvuracak ve Yunanistan'daki varlıkları 'Dardanel Greece SA' aracılığıyla Türk şirketi adına işlemler gerçekleştirilecek.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Dardanel CEO'su Niyazi Önen, Kallimanis'in dondurulmuş deniz ürünleri üretimi ve satışı konusunda yarım asra yakın geniş bir deneyime sahip olduğunu söyledi.

Önen, "Üretim gücü ve teknolojisinin yanı sıra zengin ürün portföyüne ve geniş ihracat ağı potansiyeline sahip bu firmayı bünyemize katmak hedefimizdir” dedi.

Bu satın alma işleminin, Dardanel'in küresel bir marka olarak ihracat kapsamını artıracağına işaret ediliyor.