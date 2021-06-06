LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlandı.
Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Bugün Gerçekleştirilen 2021 LGS Sınavının (Sayısal /Sözel) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı— MEB (@tcmeb) June 6, 2021
Kitapçıklar linkte 👇🏻 https://t.co/4BL6Qajiu7
Bugün 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenen sınavın sonuçları 30 Haziran'da ilan edilecek.
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