LGS sona erdi, sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınav sonuçları 30 Haziran'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav, ikinci oturumun tamamlanmasıyla sona erdi.

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de tamamlandı.

Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Merkezi sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

Her öğrenci sınava kendi okulunda girdi

Geçen yıl olduğu gibi 2021'de de iki oturum halinde yapılacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alındı.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da 'www.meb.gov.tr' internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.