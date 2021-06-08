Rus Atomflot ile İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, nükleer buzkıranlar için yüzer liman anlaşması imzaladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) bünyesindeki Atomflot şirketi ile İstanbul merkezli Kuzey Star Tersanesi, Rus tarafının nükleer buzkıranları için yüzer liman inşa edilmesini öngören anlaşmayı imzaladı.

Nisan ayında Atomflot'un nükleer buzkıranları için yüzer liman inşaat ihalesini kazanan Kuzey Star Tersanesi, Rus tarafıyla 5 milyar rublelik (65 milyon dolar) anlaşmaya imza attı.

Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kaşka, "Anlaşmanın imzalanması, 22220 projesindeki evrensel nükleer buzkıranların bakımı için kıyı altyapısı hazırlama programının uygulanmasında önemli bir adım. Türk tersanesi gerekli yeterliliklere ve gemi inşa pazarında iyi bir itibara sahip. Anlaşma şartlarına göre, Murmansk Limanı'na teslimatı da dahil yüzer iskelenin inşaatı 29 ay sürecek" dedi.

220 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğinde tasarlanan yüzer liman, yaklaşık 30 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olacak.

22220 projesindeki nükleer buzkıranlar, dünyanın en büyüğü ve en güçlüsü. Nükleer buzkıranlar, Rusya'nın Arktik'teki liderliğinin sağlanması için gerekli. Buzkıranın uzunluğu 173.3 metre, genişliği 34 metre, su taşıma kapasitesi ise 33.5 ton.

2018 yılı sonunda Kuzey Star Tersanesi, Rus devlet şirketi Rosmorport'un siparişi üzerine LNG tahrikli 2 Ro-Ro gemisi inşa etmeye başlamıştı.