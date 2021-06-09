Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O kadar gönlün fakir ki, sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Yapmaya devam ediyoruz" şeklindeki ifadesine yanıt verdi.

"Sen batırdın, biz koştuk. O kadar gönlün fakir ki; sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin" diyen Kılıçdaroğlu, "AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur" ifadesini kullandı.

AK Partili makul anne babalara, dürüst insanlara çağrımdır; artık bu düzene veda etme zamanınız gelmiştir. Vatanınıza karşı sorumluluğunuz budur. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 9, 2021

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