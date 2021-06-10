İBB Sözcüsü Ongun: Tamam videomuzu değiştirdiniz de, filmde kullandığımız müziği de almışsınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun videolu paylaşımına AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın resmi hesabından bir yanıt geldi. AK Parti, İmamoğlu'nun videosunu değiştirerek 'Küçük bir düzeltme yaptık' notuyla paylaştı.

Küçük bir düzeltme yaptık. pic.twitter.com/KBIcRj7aXB — AK Parti İstanbul (@akpartiistanbul) June 9, 2021

Paylaşıma İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan da bir yanıt geldi. Ongun AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın videolu paylaşımı için şu yorumda bulundu:

"İstanbul’daki muhalefet partisinin resmi hesabını yöneten arkadaşlar. Tamam videomuzu değiştirdiniz de, filmde kullandığımız müziği de almışsınız. Yalnız telifi sizde değil! Yani dilimiz varmıyor ama...? Napcaz şimdi?"

İstanbul’daki muhalefet partisinin resmi hesabını yöneten arkadaşlar. Tamam videomuzu değiştirdiniz de, filmde kullandığımız müziği de almışsınız.



Yalnız telifi sizde değil!



Yani dilimiz varmıyor ama...? Napcaz şimdi😄 pic.twitter.com/jt7F4IUto0 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) June 9, 2021 ​

Ekrem İmamoğlu, İBB'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan paylaştığı bir video ile yanıt vermiş, paylaşımında 'Söz uçar icraat kalır' ifadesini kullanmıştı.