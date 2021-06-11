Bodrum Belediye Başkanı Aras: Hedefimiz alt yapıyı güçlendirerek yıl boyunca Bodrum'da turizmi canlı tutmak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Hedefimiz alt yapıyı güçlendirerek yıl boyunca Bodrum’da turizmi canlı tutmak. 2.5 milyon turist ve 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Global Turism Forum Bodrum Zirvesi kapsamında, küresel siyasetin ve turizmin önemli isimleri Kovid-19 sürecinde sektörün durumunu konuşmak için bir araya geldi.

Etkinliğin ilk oturumunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında pandemi döneminde Bodrum'un nüfusunun 3'e katlandığını belirterek yeni koşullara adapte olarak turizmi 12 ay boyunca sürdürmek istediklerini söyledi. Aras, "Hedefimiz alt yapıyı güçlendirerek yıl boyunca Bodrum’da turizmi canlı tutmak. 2.5 milyon turist ve 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bodrumu dünyanın mavi Davo'su haline getirmek istiyoruz" diyen Aras, konuşmasında şunları söyledi:

"Muğla en eski yerleşim yerlerinden biridir. Kendine özgü özellikleri ile hem iç hem dış turizmin en önemli, ilgi çekici destinasyonu olmuştur. Dünyadaki cennet olarak bilinir. Hem ekonomik hem sosyal alanda turizm sektörünün etkilerini hissediyoruz. Turizm gelirleri Türkiye’de en önemli öncelikli alanlardan birisi olmuştur. Küresel salgın turizm sektörünün gidişatını ciddi anlamda değişitirdi. İnsanlar işletmelerini, çalışmalarını dijital göç üzerinden yönlendiriyorlar. 17 milyondan fazla çalışan dijital göçmen olarak biliniyor.

Dijital göçmenler hayatımızda daha fazla yer alacak buna da yeni normal diyoruz. İş dünyasının aktörleri artık dijital göçmenler olarak biliniyorlar. Türkiye özellikle Bodrum da kültürel zenginlilk, ev sahipliği ile bu alanda yer almak istiyor. Dijital göçmenlerin burada ağırlanması bizim için önemli olacak. Bu da devlet prosedürlerinin kolaylaşması ile gerçekleşecek. Bu yeni normal sayesinde hem dijital göçebelerin ihtiyaçları karşılanacak hem de ziyaretçiler için önemli imkanlar sağlanacak. Burada bir geçiş süreci var. Bu süreç sayesinde Bodrum insanlarının beklentilerini sağlayacak. İnsanlar, kalabalık şehirlerden uzaklaşmış olacak. Bodrum güvenli bir tatil yapmanın merkezi olacak. Hastaneleriyle, gelişmiş altyapısıyla, seyahat güvencesiyle imkanlarını genişletecek.

'Pandemi ile Bodrum’un nüfusu 3’e katlandı'