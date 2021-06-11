HDP'li iki yöneticiye 25'er yıla kadar hapis istemi

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Sağlam ve Kılıç hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.