Kayıt
17:29 11 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    AK Partili Zengin'den Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması: Diğer ülkelerden daha ileride

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 512
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043871544_0:5:1200:680_1200x675_80_0_0_509712ee52220e61c9452aa91cd28c0c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106111044711730-ak-partili-zenginden-hayvanlari-koruma-kanunu-aciklamasi-diger-ulkelerden-daha-ileride/

    AK Parti'nin TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı 'Hayvanları Koruma Kanunu teklifiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Hazırlanan kanun, diğer ülkelerden daha ileride. Hayvanlara eziyet edenler, işkence edenler ve öldürenler, ceza yaptırımına tabi olacaklar" dedi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, 31 maddelik teklifin hazırlanma sürecinde aktif rol aldı.

    Zengin, kanunu hazırlarken birden fazla bakanlıkla çalıştıklarını, buradaki en önemli meselenin ise yaklaşımı değiştirmek olduğunu söyledi.

    Zengin, "Hazırlanan kanun, diğer ülkelerden daha ileride. Hayvanları refahını artırarak yaşatmak, tedavi etmek, onlara karşı suç işleyenleri cezalandırmak. Daha önceki kanunda hayvanlara karşı işlenen suçlarda 'sahipli' ve 'sahipsiz hayvan' ayırımı yapılarak, özellikle sahipli hayvanlar bir 'mal' olarak değerlendirilerek, ceza veriliyordu ama şimdiki düzenlemede artık hayvanlar bir can olarak telakki edilecek, bir cana karşı işlenen suç olarak görülecek. Cezalar da ona göre verilecek. Hayvanlara eziyet, işkence edenler ve öldürenler bir ceza yaptırımına tabi olacaklar. İstisnaları var tabi. Kaygı duyanlar var. İşte 'Kurban kesemeyecek miyiz', 'Et yemeyecek miyiz'. Öyle şey olur mu? Onlar zaten mevcut kanunda korunuyor" diye konuştu.

    'Cezalar 5 başlıkta toplanacak'

    AK Partili Zengin, 'Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile verilecek cezaları 5 başlıkta topladıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

    "Hayvan neslini tüketenler en üst cezayı alacaklar; 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Nesli tükenmekte olan hayvanları öldürenler 5 yıla kadar ceza, hayvanları haksız sebeple öldürenler 6 aydan 4 yıl, eziyet edenler 6 aydan 3 yıla kadar cezaya çarptırılacaklar. Hayvanları belirtilen kriterler dışında dövüştürenler 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Tutuklu yargılanmaları ve hapis cezaları almaları söz konusu olacak. Yine hayvanlara karşı işlenen cinsel suçlarda 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 100 günden aşağı olmamak kaydıyla idari para cezası geliyor."

    'Kontrolsüz artışın önüne geçilecek'

    Zengin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde hayvanların kayıtlarının tutulacağını belirterek, "Bizim önceliğimiz, hayvanları korumak hem de hayvan popülasyonunu kontrol altına almak. İster evde ister sokakta olsun, bütün hayvanların bir künyesi olacak. Onlara çip takılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tuttuğu bir kayıt defteri olacak. Bu kayıt içinde; sokakta ne kadar hayvan var, evlerdeki hayvanların durumuyla yaşları ve cinsiyetiyle alakalı bilgi sahibi olacağız. Belediyelerimize bir bütçe ayırmaları zorunluluğu getiriyoruz. Kanunumuzda kriterleri var. Sokaktaki hayvanların (kedi-köpek) listesini ve künyesini oluşturacağız. Onların sağlık problemleri olduğunda tedavi ettikten sonra bulundukları yerlere tekrar bırakmayı düzenliyoruz. Kontrolsüz artışların önüne geçerek kısırlaştırmaya tabi tutulacak" dedi.

    'Hayvan hastaneleri olacak'

    Nüfusu 75 binden fazla olan yerleşim yerlerine bazı zorunluluklar getirdiklerini kaydeden Zengin, "Burada hayvan hastaneleri, bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri olacak. Barınaklarda çalışacak insanlarla ilgili eğitim ve kriterler de belirlenecek. Eğer burada çalışanlar hayvanlara karşı bir suç işlerlerse ceza oranları artacak. Yine suçüstü halinde hayvan polisi olaya müdahil olacak, delilleri toplayacak. Herhangi bir mekanizmaya ihtiyaç olmadan savcılık hareket edecek" diye konuştu.

    Zengin ayrıca kanunda 'süs' terimini çıkardıklarını belirterek, "Hayvanlar bir canlı, niye süs olsun?" ifadesini kullandı.

    'Sıkı denetim' vurgusu

    AK Partili Zengin, kanunda yer alacak diğer düzenlemelerle ilgili de şunları söyledi:

    "Türkiye'de yunus parkları ve sirk açmak mümkün olmayacak. Hayvanat bahçeleri sıkı denetime tabi tutulacaklar. Yeni bir doğal yaşam alanı oluşturulacak. Pitbull kanunda tehlikeli hayvan olacak geçecek. Bu hayvanlar kısırlaştırılacak alımı ve satımı yasaklanacak. Çocukların olduğu yerlere sokulmayacak. Hayvan alacak olanlara sorumluluk getirilecek. Hayvanları istedikleri gibi sokağa bırakamayacaklar. Bırakanlara idari para cezası uygulanacak."

    İlgili konular:

    ‘Hayvan hakları’ düzenlemesine yeniden revizyon: Hak değil koruma kanunu
    AK Partili Ünal'dan hayvan hakları yasası açıklaması: Meclis tatile girmeden çalışma tamamlanacak
    Adalet Bakanı Gül'den 'Hayvan Hakları Yasası' paylaşımı: Geri sayım başladı
    Etiketler:
    Hayvanları koruma kanunu, AK Parti, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Hayvan Hakları Taslağı, Hayvan hakları, TBMM, Özlem Zengin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet